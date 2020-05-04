Healthcare
May 4, 2020 / 2:51 PM / in 22 minutes

BRIEF-Brazil's Via Varejo Says Has Paid March Rents With "Substantial Discounts", Will Seek Rent Holiday From All Landlords- Filing

1 Min Read

May 4 (Reuters) -

* BRAZILIAN APPLIANCE RETAILER VIA VAREJO SAYS 224 STORES AMONG ITS 1,073 WILL BE OPEN BY MAY 7- FILING

* BRAZILIAN APPLIANCE RETAILER VIA VAREJO SAYS CO IS INVESTING IN LOGISTICS, WITH ACQUISITION OF ASAPLOG AND 180 MINI HUBS IN STORES- FILING

* BRAZIL’S VIA VAREJO SAYS HAS PAID MARCH RENTS WITH “SUBSTANTIAL DISCOUNTS”, WILL SEEK RENT HOLIDAY FROM ALL LANDLORDS- FILING

* BRAZIL’S VIA VAREJO SAYS HAS INITIATED LAWSUITS TO GET RENT REDUCTIONS- FILING Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting by Tatiana Bautzer)

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