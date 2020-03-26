Healthcare
March 26, 2020 / 7:45 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Breedon Temporarily Suspends Production At UK Sites

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Breedon Group PLC:

* BREEDON GROUP PLC - RESPONSE TO COVID-19 AND AGM UPDATE

* BREEDON GROUP PLC - HAVE DECIDED TEMPORARILY TO SUSPEND PRODUCTION AT OUR UK SITES

* BREEDON - TO SUSPEND PRODUCTION AT OUR UK SITES, WITH EXCEPTION OF OUR HOPE CEMENT PLANT AND THOSE OF OUR OPERATIONS WHICH SERVE CRITICAL SUPPLY NEEDS.

* BREEDON GROUP PLC - OPERATIONS IN REPUBLIC OF IRELAND, INCLUDING OUR CEMENT PLANT AT KINNEGAD, CONTINUE TO OPERATE

* BREEDON GROUP PLC - GROUP’S TRADING PERFORMANCE IN 2020 WAS UNTIL THIS WEEK BROADLY IN LINE WITH OUR EXPECTATIONS.

* BREEDON - FOLLOWING MORE STRINGENT MEASURES INTRODUCED BY UK GOVERNMENT ON 23 MARCH, THERE HAS BEEN AN SIGNIFICANT REDUCTION IN DEMAND FOR OUR PRODUCTS

* BREEDON GROUP PLC - AS AT 25 MARCH GROUP HAS £335 MILLION OF DRAWN DEBT ON OUR FACILITY, CASH OF £60 MILLION AND AN UNDRAWN COMMITTED FACILITY OF £220 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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