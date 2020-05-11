BRIEF-Brembo Q1 EBITDA Falls To EUR 102.0 Mln

May 11 (Reuters) - Freni Brembo SpA:
* Q1 REVENUE EUR 575.9 MILLION VERSUS EUR 667.1 MILLION YEAR AGO
* Q1 EBITDA EUR 102.0 MILLION VERSUS EUR 134.2 MILLION YEAR AGO
* Q1 NET PROFIT EUR 29.8 MILLION VERSUS EUR 64.4 MILLION YEAR AGO
* HAS DEVELOPED AND IMPLEMENTED MEASURES AIMED AT MITIGATING IMPACT OF COVID-19
* RESULTS OF THESE ACTIONS WILL BECOME MORE VISIBLE IN THE COMING QUARTERS
* IT IS DIFFICULT TO MAKE QUANTITATIVE PROJECTIONS ON THE GROUP’S ECONOMIC AND FINANCIAL PERFORMANCE
* A DIVIDEND MAY BE PROPOSED WHEN CURRENT SITUATION RELATING TO COVID-19 HAS BEEN OVERCOME
* BETWEEN APRIL AND MAY FINANCES WERE REINFORCED BY NEW MEDIUM/LONG-TERM LOANS FOR €425 MILLION
* NEW LOANS ENABLED GROUP TO EXTEND AVERAGE LIFE OF ITS DEBT
* CHAIRMAN SAYS “WE ARE CONFIDENT WE WILL RESUME GROWTH, WITH EVEN GREATER STRENGTH AND DETERMINATION, IN MEDIUM/LONG-TERM” Source text: www.1info.it Further company coverage: (Gdansk Newsroom)