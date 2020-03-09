Healthcare
March 9, 2020 / 11:42 AM / Updated 25 minutes ago

BRIEF-Brembo Q4 Net Profit Up At EUR 55.2 Mln

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Freni Brembo SpA:

* Q4 REVENUE EUR 620.7 MILLION VERSUS EUR 640.3 MILLION YEAR AGO

* Q4 NET PROFIT EUR 55.2 MILLION VERSUS EUR 41.1 MILLION YEAR AGO

* Q4 EBITDA EUR 121.2 MILLION VERSUS EUR 120.9 MILLION YEAR AGO

* FOR THE MOMENT ITALIAN PRODUCTION HAS NOT BEEN AFFECTED BY CORONAVIRUS CRISIS

* DUE TO POSSIBLE ECONOMIC IMPACT OF CORONAVIRUS AND IMPORTANT CHANGES IN AUTOMOTIVE SECTOR, MARKET SCENARIO AT GLOBAL LEVEL REMAINS STRONGLY UNCERTAIN AND VOLATILE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below