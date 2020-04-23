Healthcare
April 23, 2020 / 10:07 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Brensocatib To Be Studied In Patients With Severe COVID-19 In Investigator-Initiated Trial

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Insmed Inc:

* BRENSOCATIB (FORMERLY INS1007) TO BE STUDIED IN PATIENTS WITH SEVERE COVID-19 IN INVESTIGATOR-INITIATED TRIAL

* INSMED INC - INSMED TO SUPPORT STOP-COVID19 STUDY, EXPECTED TO BEGIN IN UK IN MAY 2020

* INSMED INC - STOP-COVID19 TRIAL IS A PROSPECTIVE, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED TRIAL OF BRENSOCATIB IN PATIENTS WITH SEVERE COVID-19

* INSMED INC - WILL CONTINUE TO DEVELOP BRENSOCATIB IN PATIENTS WITH BRONCHIECTASIS Source text for Eikon: Further company coverage:

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