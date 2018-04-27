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April 27, 2018 / 6:13 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Brewin Dolphin says FD steps down, trading in line

Reuters Staff

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Brewin Dolphin Holdings PLC:

* ANDREW WESTENBERGER, FINANCE DIRECTOR, WILL BE STEPPING DOWN AS A DIRECTOR ON 16 MAY 2018

* BREWIN DOLPHIN TODAY ANNOUNCES THAT ANDREW WESTENBERGER, FINANCE DIRECTOR, WILL BE STEPPING DOWN AS A DIRECTOR ON 16 MAY 2018 AND WILL BE LEAVING COMPANY BY MUTUAL AGREEMENT

* BOARD HAS COMMENCED A SEARCH FOR A PERMANENT REPLACEMENT.

* BUSINESS CONTINUES TO PERFORM IN LINE WITH EXPECTATIONS WITH CONTINUING GROWTH IN INCOME AND PROFITABILITY

* BUSINESS CONTINUES TO PERFORM IN LINE WITH EXPECTATIONS WITH CONTINUING GROWTH IN INCOME AND PROFITABILITY. Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By UK Bureau)

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