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BRIEF-Bricorama and ITM Equipement de la maison enter into exclusive negotiations concerning acquisition of co's French and Spanish activities by Groupement Les Mousquetaires
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July 5, 2017 / 4:58 PM / a month ago

BRIEF-Bricorama and ITM Equipement de la maison enter into exclusive negotiations concerning acquisition of co's French and Spanish activities by Groupement Les Mousquetaires

1 Min Read

July 5 (Reuters) - BRICORAMA SA:

* CO AND ITM ÉQUIPEMENT DE LA MAISON ENTER INTO EXCLUSIVE NEGOTIATIONS CONCERNING ACQUISITION OF CO'S FRENCH AND SPANISH ACTIVITIES BY SUBSIDIARY GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES

* PARTIES HAVE SIGNED A PRELIMINARY NON-BINDING AGREEMENT REGARDING THE ACQUISITION

* ACCORDING TO TERMS, GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES WOULD BY 100 PERCENT OF BRICORAMA SAS; TRANSACTION WOULD NOT TRIGGER TAKEOVER BID ON BRICORAMA SA Source text: bit.ly/2sqhHf3 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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