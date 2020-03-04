Healthcare
March 4, 2020 / 12:40 PM / Updated an hour ago

BRIEF-BridgeBio Pharma Announces Proposed Offering Of Convertible Senior Notes

1 Min Read

March 4 (Reuters) - BridgeBio Pharma Inc:

* BRIDGEBIO PHARMA, INC. ANNOUNCES PROPOSED OFFERING OF $350 MILLION CONVERTIBLE SENIOR NOTES

* BRIDGEBIO PHARMA INC - INTENDS TO OFFER $350 MILLION OF CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2027 IN A PRIVATE OFFERING

* BRIDGEBIO PHARMA INC - EXPECTS TO GRANT INITIAL PURCHASERS AN OPTION TO PURCHASE UP TO AN ADDITIONAL $52.5 MILLION OF NOTES

* BRIDGEBIO PHARMA - INTENDS TO USE A PORTION OF NET PROCEEDS FROM OFFERING OF NOTES TO PAY COST OF CAPPED CALL TRANSACTIONS

* BRIDGEBIO PHARMA - TO USE UP TO $75 MILLION OF NET PROCEEDS TO REPURCHASE SHARES OF COMMON STOCK Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below