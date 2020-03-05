BRIEF-Bridgebio Pharma Says Prices Upsized Offering Of $475 Mln Convertible Senior Notes

March 5 (Reuters) - BridgeBio Pharma Inc:
* BRIDGEBIO PHARMA, INC. PRICES UPSIZED OFFERING OF $475 MILLION CONVERTIBLE SENIOR NOTES
* BRIDGEBIO PHARMA INC - PRICING OF $475 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 2.50% CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2027 IN A PRIVATE OFFERING
* BRIDGEBIO PHARMA INC - OFFERING WAS UPSIZED FROM PREVIOUSLY ANNOUNCED OFFERING OF $350 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
* BRIDGEBIO PHARMA INC - NOTES WILL BEAR INTEREST AT A RATE OF 2.50% PER YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: