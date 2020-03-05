Healthcare
March 5, 2020 / 10:17 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Bridgebio Pharma Says Prices Upsized Offering Of $475 Mln Convertible Senior Notes

1 Min Read

March 5 (Reuters) - BridgeBio Pharma Inc:

* BRIDGEBIO PHARMA, INC. PRICES UPSIZED OFFERING OF $475 MILLION CONVERTIBLE SENIOR NOTES

* BRIDGEBIO PHARMA INC - PRICING OF $475 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 2.50% CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2027 IN A PRIVATE OFFERING

* BRIDGEBIO PHARMA INC - OFFERING WAS UPSIZED FROM PREVIOUSLY ANNOUNCED OFFERING OF $350 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES

* BRIDGEBIO PHARMA INC - NOTES WILL BEAR INTEREST AT A RATE OF 2.50% PER YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below