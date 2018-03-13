FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 13, 2018 / 11:41 AM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Bridgepoint Education Plans To Separate From Ashford University, Improve Access To High-Quality Education

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Bridgepoint Education Inc:

* BRIDGEPOINT EDUCATION, INC. PLANS TO SEPARATE FROM ASHFORD UNIVERSITY, IMPROVE ACCESS TO HIGH-QUALITY EDUCATION

* BRIDGEPOINT EDUCATION - ‍UNIVERSITY OF ROCKIES WILL ALSO MERGE WITH ASHFORD UNIVERSITY, ITS SISTER INSTITUTION​

* BRIDGEPOINT EDUCATION - ‍PLANS TO SEPARATE FROM ITS ACADEMIC INSTITUTIONS, ASHFORD UNIVERSITY AND UNIVERSITY OF ROCKIES

* BRIDGEPOINT EDUCATION - ‍PLANS TO BECOME AN ONLINE PROGRAM MANAGEMENT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.