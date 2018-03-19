FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 19, 2018 / 4:28 PM / in 19 hours

BRIEF-Brigade Capital Released Letter To Kindred Healthcare​ Board, CEO

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Brigade Capital Management:

* BRIGADE CONTINUES TO OPPOSE PROPOSED ACQUISITION OF KINDRED HEALTHCARE BY HUMANA, TPG CAPITAL AND WELSH, CARSON, ANDERSON & STOWE

* ‍BRIGADE CAPITAL SAYS RELEASED LETTER TO CEO AND BOARD OF KINDRED HEALTHCARE​ TODAY, ON BEHALF OF FUNDS MANAGED BY IT

* ‍BRIGADE CAPITAL MANAGEMENT SAYS FUNDS MANAGED BY IT PRESENTLY OWN 5.7 PERCENT OF OUTSTANDING SHARES OF KINDRED’S COMMON STOCK​

* ‍BRIGADE SAYS LETTER TO KINDRED DETAILS BRIGADE’S VIEW THAT SALE IS “ILL TIMED”

* ‍BRIGADE CAPITAL - “URGES” KINDRED BOARD & MANAGEMENT TO EVALUATE, RECONSTITUTE THEMSELVES WITH NEW MEMBERS​

* ‍BRIGADE SAYS LETTER ALSO PROVIDES EXAMPLES OF “SHORTCOMINGS” IN KINDRED MANAGEMENT’S PROJECTIONS AND MOTIVATIONS RELATING TO TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.