BRIEF-Briggs & Stratton Reports Q3 Earnings Per Share Of $0.74

April 25 (Reuters) - Briggs & Stratton Corp:
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.82 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES FY 2018 EARNINGS PER SHARE $1.33 TO $1.50 EXCLUDING ITEMS
* AUTHORIZED AN ADDITIONAL $50 MILLION IN SHARE REPURCHASES
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.54, REVENUE VIEW $1.92 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* BRIGGS & STRATTON - UNSEASONABLE SPRING WEATHER COULD REDUCE FISCAL 2018 OUTLOOK BY UP TO AN INCREMENTAL $0.20 PER DILUTED SHARE
* BRIGGS & STRATTON - UNSEASONABLE SPRING WEATHER COULD NEGATIVELY IMPACT FISCAL 2018 FULL-YEAR NET SALES BY UP TO $40 MILLION
* SEES 2018 CAPITAL EXPENDITURES TO BE APPROXIMATELY $100 MILLION, UP FROM PREVIOUS GUIDANCE OF $80 MILLION - $90 MILLION
* REDUCTION IN U.S. CHANNEL INVENTORY EXPECTED THIS SEASON IN ANTICIPATION OF BRAND CHANGES AT A MAJOR RETAILER
* BRIGGS & STRATTON SEES 2018 NET SALES TO BE IN RANGE OF $1.89 BILLION TO $1.94 BILLION, EXCLUDING IMPACT FROM UNSEASONABLE WEATHER DURING H2 OF FISCAL 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: