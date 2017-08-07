FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
in 5 days
BRIEF-Brighter ‍board decides to issue private placement of a total of SEK 6.4 million
#Trump
#China
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
As Trumpcare languishes, former opioid abusers cling to lifeline
Reuters Investigates
As Trumpcare languishes, former opioid abusers cling to lifeline
Dozens killed, more than 100 injured after Egypt train collision
Egypt
Dozens killed, more than 100 injured after Egypt train collision
Asylum seekers unfazed by delays, uncertainty
Fleeing to Canada
Asylum seekers unfazed by delays, uncertainty
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
August 7, 2017 / 6:44 AM / in 5 days

BRIEF-Brighter ‍board decides to issue private placement of a total of SEK 6.4 million

1 Min Read

Aug 7 (Reuters) - BRIGHTER AB (PUBL):

* ‍BOARD HAS DECIDED TO ISSUE A PRIVATE PLACEMENT OF A TOTAL OF SEK 6,400,000 AND 1,600,000 SHARES​

* ‍SUBSCRIPTION PRICE PER SHARE WILL BE SEK 4.00, CORRESPONDING TO A DISCOUNT OF 4.53% OF CLOSING PRICE ON AUGUST 3​

* ‍CAPITAL WILL BE USED MAINLY FOR LAUNCH OF BRIGHTER'S CONNECTED DIABETES AID, ACTSITE​

* ‍FINANCING IS MADE THROUGH A LOAN OF SEK 3.82 MILLION AND A PRIVATE PLACEMENT AND SEK 2.58 MILLION IN CASH​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.