Healthcare
May 15, 2020 / 7:59 AM / Updated 10 minutes ago

BRIEF-Brikor Says Has A Healthy Outstanding Order Book

1 Min Read

May 15 (Reuters) - Brikor Ltd:

* FURTHER OPERATIONAL UPDATE ON COVID-19 AND THE IMPACT ON BRIKOR

* HAS A HEALTHY OUTSTANDING ORDER BOOK AND ANTICIPATES SUBSTANTIAL INCREASE IN ACTIVITY ONCE LOCKDOWN MOVES TO LEVEL 3

* HAS BEEN ABLE TO SUPPLY COAL DURING LEVEL 5 LOCKDOWN THROUGH ITS WHOLLY OWNED SUBSIDIARY ILANGABI INVESTMENTS 12 (PTY) LTD

* FROM 1 MAY 2020, BRICK SALES & DISTRIBUTION RESUMED IN PHASED-IN APPROACH UNDER LEVEL 4 WITH LIMITED DISTRIBUTION AND SALES ACTIVITY

* ALTHOUGH LOCK DOWN HAS HAD ADVERSE EFFECT ON REVENUE & PROFITS, GROUP REMAINS SUSTAINABLE & IN STRONG LIQUIDITY POSITION Source text for Eikon: Further company coverage:

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