BRIEF-Brinker International Q3 EPS $1.08 Excluding Items

May 1 (Reuters) - Brinker International Inc:
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.03 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q3 REVENUE $812.5 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $806.6 MILLION
* CHILI’S COMPANY-OWNED COMPARABLE RESTAURANT SALES DECREASED 0.4 PERCENT IN Q3 OF FISCAL 2018 COMPARED TO Q3 OF FISCAL 2017
* MAGGIANO’S COMPARABLE RESTAURANT SALES INCREASED 0.5 PERCENT IN Q3 OF FISCAL 2018 COMPARED TO Q3 OF FISCAL 2017
* REVENUES FOR FISCAL 2018 ARE NOW ESTIMATED TO BE FLAT TO DOWN 0.5 PERCENT COMPARED TO FISCAL 2017
* COMPARABLE RESTAURANT SALES FOR FISCAL 2018 ARE ESTIMATED TO BE DOWN 0.5 PERCENT TO DOWN 1.0 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: