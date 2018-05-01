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May 1, 2018 / 11:21 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Brinker International Q3 EPS $1.08 Excluding Items

Reuters Staff

1 Min Read

May 1 (Reuters) - Brinker International Inc:

* Q3 GAAP EARNINGS PER SHARE $1.02

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.03 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q3 EARNINGS PER SHARE $1.08 EXCLUDING ITEMS

* Q3 REVENUE $812.5 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $806.6 MILLION

* CHILI’S COMPANY-OWNED COMPARABLE RESTAURANT SALES DECREASED 0.4 PERCENT IN Q3 OF FISCAL 2018 COMPARED TO Q3 OF FISCAL 2017

* MAGGIANO’S COMPARABLE RESTAURANT SALES INCREASED 0.5 PERCENT IN Q3 OF FISCAL 2018 COMPARED TO Q3 OF FISCAL 2017

* REVENUES FOR FISCAL 2018 ARE NOW ESTIMATED TO BE FLAT TO DOWN 0.5 PERCENT COMPARED TO FISCAL 2017

* COMPARABLE RESTAURANT SALES FOR FISCAL 2018 ARE ESTIMATED TO BE DOWN 0.5 PERCENT TO DOWN 1.0 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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