BRIEF-Brinks Reports Qtrly Revenue Of $879 Mln, Up 12 Pct

April 25 (Reuters) - Brinks Co:
* BRINK’S REPORTS FIRST-QUARTER RESULTS
* BRINK’S AFFIRMED ITS 2018 NON-GAAP GUIDANCE
* BRINKS CO QTRLY NON-GAAP EPS $0.65
* “EXPECT INCREASED PROFIT GROWTH IN SECOND HALF FROM NORMAL SEASONALITY AND ADDITION OF RODOBAN ACQUISITION IN BRAZIL”
* EXPECT TO INVEST APPROXIMATELY $800 MILLION IN NEW ACQUISITIONS BETWEEN NOW AND END OF 2019
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.63, REVENUE VIEW $785.0 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY GAAP REVENUE $ 879 MILLION VERSUS. $788 MILLION REPORTED LAST YEAR
* SEES 2018 NON-GAAP REVENUES OF $3,450 MILLION
* SEES 2018 GAAP EPS FROM CONTINUING OPERATIONS ATTRIBUTABLE TO BRINK’S $2.40-$2.60
* SEES 2018 NON-GAAP EPS FROM CONTINUING OPERATIONS ATTRIBUTABLE TO BRINK’S BETWEEN $3.65 – $3.85
* FOR 2019, BRINK’S CONTINUES TO TARGET $625 MILLION OF ADJUSTED EBITDA
* BRINKS - 2018 GUIDANCE & 2019 ADJUSTED EBITDA ASSUME ANNUAL ORGANIC REVENUE GROWTH OF ABOUT 5%, CONTRIBUTIONS FROM 6 ACQUISITIONS CLOSED IN 2017, FROM RODOBAN Source text for Eikon: Further company coverage: