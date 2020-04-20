Healthcare
April 20, 2020 / 11:47 AM / a few seconds ago

BRIEF-Bristol Myers And Exelixis Announce Positive Topline Results From Pivotal Phase 3 Checkmate -9Er Trial Evaluating Opdivo In Combination With Cabometyx In Previously Untreated Advanced Renal Cell Carcinoma

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April 20 (Reuters) - Bristol Myers:

* BRISTOL MYERS AND EXELIXIS ANNOUNCE POSITIVE TOPLINE RESULTS FROM PIVOTAL PHASE 3 CHECKMATE -9ER TRIAL EVALUATING OPDIVO IN COMBINATION WITH CABOMETYX IN PREVIOUSLY UNTREATED ADVANCED RENAL CELL CARCINOMA

* BRISTOL MYERS - STUDY OF OPDIVO IN COMBINATION WITH CABOMETYX MET SECONDARY ENDPOINTS OF OVERALL SURVIVAL, OBJECTIVE RESPONSE RATE VERSUS. SUNITINIB

* BRISTOL MYERS - OPDIVO IN COMBINATION WITH CABOMETYX DEMONSTRATES CLINICALLY MEANINGFUL EFFICACY RESULTS ACROSS ALL ENDPOINTS

* BRISTOL MYERS - STUDY OF OPDIVO IN COMBINATION WITH CABOMETYX MET PRIMARY ENDPOINT OF SIGNIFICANTLY IMPROVING PROGRESSION-FREE SURVIVAL

* BRISTOL MYERS - PRELIMINARY ASSESSMENT SHOWING A FAVORABLE SAFETY PROFILE FOR OPDIVO IN COMBINATION WITH CABOMETYX Source text for Eikon: Further company coverage:

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