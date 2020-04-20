BRIEF-Bristol Myers And Exelixis Announce Positive Topline Results From Pivotal Phase 3 Checkmate -9Er Trial Evaluating Opdivo In Combination With Cabometyx In Previously Untreated Advanced Renal Cell Carcinoma

April 20 (Reuters) - Bristol Myers:
* BRISTOL MYERS AND EXELIXIS ANNOUNCE POSITIVE TOPLINE RESULTS FROM PIVOTAL PHASE 3 CHECKMATE -9ER TRIAL EVALUATING OPDIVO IN COMBINATION WITH CABOMETYX IN PREVIOUSLY UNTREATED ADVANCED RENAL CELL CARCINOMA
* BRISTOL MYERS - STUDY OF OPDIVO IN COMBINATION WITH CABOMETYX MET SECONDARY ENDPOINTS OF OVERALL SURVIVAL, OBJECTIVE RESPONSE RATE VERSUS. SUNITINIB
* BRISTOL MYERS - OPDIVO IN COMBINATION WITH CABOMETYX DEMONSTRATES CLINICALLY MEANINGFUL EFFICACY RESULTS ACROSS ALL ENDPOINTS
* BRISTOL MYERS - STUDY OF OPDIVO IN COMBINATION WITH CABOMETYX MET PRIMARY ENDPOINT OF SIGNIFICANTLY IMPROVING PROGRESSION-FREE SURVIVAL
* BRISTOL MYERS - PRELIMINARY ASSESSMENT SHOWING A FAVORABLE SAFETY PROFILE FOR OPDIVO IN COMBINATION WITH CABOMETYX Source text for Eikon: Further company coverage: