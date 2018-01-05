FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
Predictions 2018
Iran
North Korea
Myanmar
Investigates
Future Of Money
Politics
FirstJobs
LifeLessons
Commentary
#Market News
January 5, 2018 / 9:55 PM / Updated 35 minutes ago

BRIEF-Bristol-Myers Estimates Tax Reform To Result In Additional Net Tax Expense Of About $3 Bln In Q4

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 5 (Reuters) - Bristol-Myers Squibb Co:

* BRISTOL-MYERS SQUIBB - ESTIMATES THE IMPACT OF U.S. TAX REFORM TO RESULT IN ADDITIONAL NET TAX EXPENSE OF ABOUT $3 BILLION IN THE FOURTH QUARTER OF 2017‍​

* BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - CURRENTLY ESTIMATES THE NET IMPACT OF U.S. TAX REFORM ON THE NON-GAAP TAX RATE AS ROUGHLY NEUTRAL IN 2018‍​

* BRISTOL-MYERS SAYS CHARGE TO IMPACT 2017 GAAP TAX RATE, EARNINGS PER SHARE GUIDANCE BUT NOT CO'S NON-GAAP GUIDANCE - SEC FILING Source text: (bit.ly/2CZ04Jw) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.