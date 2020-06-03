Healthcare
June 3, 2020 / 11:08 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Bristol-Myers - New Data Reinforce Durable Clinical Responses Of Orencia In Early Rheumatoid Arthritis

1 Min Read

June 3 (Reuters) - Bristol-Myers Squibb Co:

* NEW DATA REINFORCE IMPROVED AND DURABLE CLINICAL RESPONSES OF ORENCIA IN MODERATE-TO-SEVERE EARLY RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS WITH AUTOANTIBODIES LINKED TO MORE SEVERE DISEASE

* BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - SEROPOSITIVE PATIENTS SWITCHING FROM ADALIMUMAB TO ORENCIA SHOWED TREND TOWARD HIGHER EFFICACY AT WEEK 48

* BRISTOL-MYERS - AMONG 76 SEROPOSITIVE RA PATIENTS WHO ENTERED OPEN-LABEL SWITCH PERIOD OVERALL SAFETY PROFILE OF ORENCIA WAS CONSISTENT WITH PRIOR STUDIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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