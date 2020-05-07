BRIEF-Bristol-Myers Reports Quarterly Revenue of $10.78 Billion

May 7 (Reuters) - Bristol-Myers Squibb Co:
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.49, REVENUE VIEW $10.02 BILLION — REFINITIV IBES DATA
* QUARTER BENEFITTED BY ABOUT $500 MILLION DUE TO COVID-19 RELATED BUYING PATTERNS
* AFFIRMS 2020 NON-GAAP EPS GUIDANCE RANGE OF $6.00 TO $6.20
* AFFIRMS 2021 NON-GAAP EPS GUIDANCE RANGE OF $7.15 TO $7.45
* UPDATES 2020 GAAP EPS GUIDANCE RANGE FROM $0.75 - $0.95 TO $0.37 TO $0.57
* ON PRO FORMA BASIS, QTRLY REVENUE UP 13% OR 8% EXCLUDING IMPACT OF COVID-19
* QTRLY GAAP LOSS PER SHARE $0.34; QTRLY NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.72
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $6.08, REVENUE VIEW $41.61 BILLION — REFINITIV IBES DATA
* BRISTOL-MYERS SQUIBB - $2.5 BILLION SYNERGY TARGET REMAINS ON TRACK
* BRISTOL-MYERS SQUIBB - CASH, CASH EQUIVALENTS AND MARKETABLE DEBT SECURITIES WERE $19.0 BILLION AND DEBT WAS $46.7 BILLION, AS OF MARCH 31
* BRISTOL-MYERS SQUIBB - 2020 AND 2021 GUIDANCE ASSUMES PEAK IMPACT OF COVID-19 CRISIS ON CO’S BUSINESS OCCURS IN Q2 2020
* BRISTOL-MYERS SQUIBB - 2020 AND 2021 GUIDANCE ASSUMES A RETURN TO A MORE STABLE BUSINESS ENVIRONMENT IN Q3, MINIMAL IMPACT FROM Q4 2020 ONWARDS
* BRISTOL-MYERS - GUIDANCE ASSUMES THAT PRODUCTS THAT SAW SIGNIFICANT ADVANCED BUYING AT Q1 END WILL SEE THAT INVENTORY WORK-DOWN DURING REST OF YEAR
* BRISTOL-MYERS - GUIDANCE ASSUMES A REDUCTION IN NEW-TO-BRAND PRESCRIPTIONS, ON PHYSICIAN ADMINISTERED PRODUCT DEMAND IN Q2 SEES RECOVERY DURING Q3 Source text for Eikon: Further company coverage: