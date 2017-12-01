FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Bristol-Myers says Checkmate -078 trial stopped early for demonstrating superior overall survival
Sections
Featured
Pictures of the Year 2017
Year in Review
Pictures of the Year 2017
Now hiring? Amazon says Alexa is ready for the office
Technology
Now hiring? Amazon says Alexa is ready for the office
The thinking behind Kim Jong Un's 'madness'
NORTH KOREA REVEALED
The thinking behind Kim Jong Un's 'madness'
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 1, 2017 / 12:43 AM / Updated 21 minutes ago

BRIEF-Bristol-Myers says Checkmate -078 trial stopped early for demonstrating superior overall survival

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - Bristol-Myers Squibb Co:

* CHECKMATE -078, A PIVOTAL, MULTINATIONAL PHASE 3 OPDIVO (NIVOLUMAB) LUNG CANCER TRIAL WITH PREDOMINANTLY CHINESE PATIENTS, STOPPED EARLY FOR DEMONSTRATING SUPERIOR OVERALL SURVIVAL

* ‍CHINA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION ACCEPTED MARKETING APPLICATION FOR OPDIVO​

* ‍SAFETY PROFILE OF OPDIVO WAS CONSISTENT WITH PREVIOUSLY REPORTED STUDIES IN SOLID TUMORS​

* BRISTOL-MYERS- OPDIVO SHOWS SUPERIOR OVERALL SURVIVAL COMPARED TO DOCETAXEL IN PATIENTS WITH PREVIOUSLY TREATED ADVANCED NON-SMALL CELL LUNG CANCER​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.