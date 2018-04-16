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April 16, 2018 / 7:42 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Bristol-Myers Says FDA Approves Opdivo + Yervoy Combo For Treating Patients With Renal Cell Carcinoma

Reuters Staff

1 Min Read

April 16 (Reuters) - Bristol-Myers Squibb Co:

* U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION APPROVES OPDIVO® (NIVOLUMAB) + YERVOY® (IPILIMUMAB) COMBINATION AS FIRST-LINE TREATMENT FOR PATIENTS WITH INTERMEDIATE- AND POOR-RISK ADVANCED RENAL CELL CARCINOMA

* BRISTOL-MYERS SQUIBB - IN PHASE 3 CHECKMATE -214 CLINICAL TRIAL, OPDIVO + YERVOY COMBINATION DEMONSTRATED A SIGNIFICANT INCREASE IN OVERALL SURVIVAL

* BRISTOL-MYERS SQUIBB - IN PHASE 3 CHECKMATE -214 TRIAL, OPDIVO + YERVOY ALSO DELIVERED DURABLE RESPONSES, WITH HIGHER OBJECTIVE RESPONSE RATE VERSUS SUNITINIB Source text for Eikon: Further company coverage:

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