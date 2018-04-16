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April 16, 2018 / 9:12 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Bristol-Myers Squibb Collaborates With Janssen To Develop & Commercialize Factor XIa Inhibitors

Reuters Staff

1 Min Read

April 16 (Reuters) - Bristol-Myers Squibb Co:

* BRISTOL-MYERS SQUIBB ANNOUNCES WORLDWIDE COLLABORATION WITH JANSSEN TO DEVELOP & COMMERCIALIZE BRISTOL-MYERS’ FACTOR XIA INHIBITOR, BMS-986177

* BRISTOL-MYERS SQUIBB SAYS JANSSEN WILL PAY CO UPFRONT SUM ALONG WITH POTENTIAL DEVELOPMENT & REGULATORY MILESTONE PAYMENTS

* BRISTOL-MYERS SQUIBB SAYS CO, JANSSEN EXPECTED TO ADVANCE BMS-986177 INTO PHASE 2 CLINICAL TRIALS IN H2 2018 FOR STUDY OF SECONDARY STROKE PREVENTION Source text for Eikon: Further company coverage:

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