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BRIEF-Bristol-Myers Squibb Granted Exclusive License By Ono Pharmaceutical For Multiple Programs Targeting Immuno-Suppressive Factors In The Tumor Microenvironment
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#Market News
December 13, 2017 / 11:35 PM / in 2 hours

BRIEF-Bristol-Myers Squibb Granted Exclusive License By Ono Pharmaceutical For Multiple Programs Targeting Immuno-Suppressive Factors In The Tumor Microenvironment

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 13 (Reuters) - Bristol-Myers Squibb Co:

* BRISTOL-MYERS SQUIBB GRANTED EXCLUSIVE LICENSE BY ONO PHARMACEUTICAL FOR MULTIPLE PROGRAMS TARGETING IMMUNO-SUPPRESSIVE FACTORS IN THE TUMOR MICROENVIRONMENT

* BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - BRISTOL-MYERS SQUIBB WILL MAKE AN UPFRONT PAYMENT OF $40 MILLION TO ONO

* BRISTOL-MYERS SQUIBB-WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR DEVELOPMENT, MANUFACTURING,COMMERCIALIZATION OF ONO-4578,OTHER PGE(2) RECEPTOR ANTAGONIST PRODUCTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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