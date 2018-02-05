BRIEF-Bristol-Myers Squibb Reports Q4 GAAP Loss Per Share Of $1.42

Feb 5 (Reuters) - Bristol-Myers Squibb Co:
* BRISTOL-MYERS SQUIBB REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR FINANCIAL RESULTS
* PROVIDES 2018 GAAP EPS GUIDANCE RANGE OF $3.00 TO $3.15 AND NON-GAAP EPS GUIDANCE RANGE OF $3.15 TO $3.30
* QTRLY SPRYCEL WORLDWIDE REVENUES OF $527 MILLION VERSUS $494 MILLION LAST YEAR
* EFFECTIVE TAX RATE INCREASED IN QUARTER PRIMARILY DUE TO A ONE-TIME $2.9 BILLION CHARGE RESULTING FROM U.S. TAX REFORM
* SEES 2018 WORLDWIDE REVENUES INCREASING IN LOW- TO MID-SINGLE DIGITS
* SEES 2018 GROSS MARGIN AS A PERCENTAGE OF REVENUE TO BE APPROXIMATELY 70% FOR BOTH GAAP AND NON-GAAP
* QTRLY YERVOY WORLDWIDE REVENUES OF $269 MILLION VERSUS $264 MILLION LAST YEAR
* QTRLY OPDIVO WORLDWIDE REVENUES $1,361 MILLION VERSUS $1,310 MILLION LAST YEAR
* QTRLY ELIQUIS WORLDWIDE REVENUES $1,363 MILLION VERSUS $948 MILLION LAST YEAR
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.23 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: