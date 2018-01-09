BRIEF-British Automotive Holding Presents Dividend Policy

Jan 9 (Reuters) - BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA:
* UNDER DIVIDEND POLICY PLANS TO SPEND AROUND 80% OF NET PROFIT ON DIVIDEND PAYMENTS
* FIRST FY 2017 DIVIDEND INSTALLMENT MIGHT BE PAID IN MAY 2018, SECOND ONE IN AUGUST, 2018
* FY 2018 DIVIDEND ADVANCE PAYMENTS ARE PLANNED FOR DECEMBER, 2018 AND MARCH, 2019
* ASSUMES THAT IN NEXT FISCAL YEARS FIRST DIVIDEND INSTALLMENTS TO BE PAID IN JUNE
* ASSUMES THAT IN NEXT FISCAL YEARS SECOND DIVIDEND INSTALLMENTS TO BE PAID IN DECEMBER Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)