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April 26, 2018 / 6:41 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-British Columbia Announces Introduction Of Provincial Cannabis Legislation

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Ministry Of Public Safety And Solicitor General Of British Columbia :

* MINISTRY OF PUBLIC SAFETY AND SOLICITOR GENERAL OF BRITISH COLUMBIA ANNOUNCES INTRODUCTION OF PROVINCIAL CANNABIS LEGISLATION

* MINISTRY OF PUBLIC SAFETY AND SOLICITOR GENERAL OF BRITISH COLUMBIA SAYS HAS INTRODUCED LEGISLATION TO PROVIDE FOR LEGAL, CONTROLLED ACCESS TO NON-MEDICAL CANNABIS IN BRITISH COLUMBIA

* MINISTRY OF PUBLIC SAFETY AND SOLICITOR GENERAL OF BRITISH COLUMBIA SAYS PROPOSED CDA TO ESTABLISH PROVINCE’S EXCLUSIVE JURISDICTION OVER WHOLESALE DISTRIBUTION OF CANNABIS

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