BRIEF-Broadcaster CME sees core profit growing 14-16 pct in 2018

April 26 (Reuters) - Central European Media Enterprises Ltd :
* BROADCASTER CME SAYS FOR CONTINUING OPERATIONS EXPECTS OIBDA GROWTH OF 14% - 16% AT CONSTANT EXCHANGE RATES IN 2018
* BROADCASTER CME SAYS FOR CONTINUING OPERATIONS EXPECTS UNLEVERED FREE CASH FLOW GROWTH OF 20% - 25% AT ACTUAL RATES IN 2018
* BROADCASTER CME SAYS CASH PAID FOR INTEREST AND GUARANTEE FEES IN 2018 EXPECTED TO BE AROUND US$ 35 MILLION
* BROADCASTER CME SAYS CASH PAID FOR INCOME TAXES IN 2017 WAS US$ 15 MILLION, AND WE EXPECT THAT TO INCREASE SIGNIFICANTLY IN 2018
* BROADCASTER CME SAYS CAPITAL EXPENDITURES EXPECTED TO BE SIMILAR TO 2017, WHICH WAS US$ 25 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Jason Hovet)