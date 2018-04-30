FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
DetainedInMyanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 30, 2018 / 12:45 PM / Updated 18 minutes ago

BRIEF-Broadcom Inc Sees Q3 2018 Revenue About $5.05 Bln

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Broadcom Inc:

* BROADCOM INC. AFFIRMS GUIDANCE FOR SECOND QUARTER FISCAL YEAR 2018 AND PROVIDES PRELIMINARY REVENUE GUIDANCE FOR THIRD QUARTER FISCAL YEAR 2018

* BROADCOM INC SEES Q3 2018 REVENUE ABOUT $5.05 BLN

* BROADCOM INC - FOR Q2 OF FISCAL YEAR 2018, COMPANY EXPECTS NON-GAAP NET REVENUE IN RANGE OF $5,000 MLN PLUS OR MINUS $25 MLN

* BROADCOM INC - FOR Q3 OF FISCAL YEAR 2018, COMPANY EXPECTS NON-GAAP NET REVENUE IN RANGE OF $5,050 MLN, PLUS OR MINUS $75 MLN

* BROADCOM - LOOKING AHEAD TO THIRD FISCAL QUARTER, EXPECT CONTINUED STRENGTH IN DEMAND FROM DATACENTERS WHILE WIRELESS REMAINS WEAK

* BROADCOM INC - INCREASING OPEN MARKET BUYBACK ACTIVITIES AS PART OF RECENTLY ANNOUNCED $12 BLN SHARE REPURCHASE PROGRAM

* BROADCOM INC Q2 REV VIEW $5.01 BLN — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* BROADCOM INC Q3 REV VIEW $5.23 BLN — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.