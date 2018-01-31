BRIEF-Broadcom Narrows Q1 Revenue Guidance Range

Jan 31 (Reuters) - Broadcom Ltd:
* BROADCOM LIMITED NARROWS FIRST QUARTER FISCAL YEAR 2018 REVENUE GUIDANCE RANGE
* FOR Q2 OF FISCAL YEAR 2018, CO EXPECTS NON-GAAP NET REVENUE IN RANGE OF $5,000 MILLION, PLUS OR MINUS $75 MILLION
* SEES Q2 2018 NON-GAAP NET REVENUE IN RANGE OF $5,000 MILLION, PLUS OR MINUS $75 MILLION
* WE CURRENTLY FORECAST ON A NORMALIZED 13-WEEK QUARTER BASIS, THAT Q2 REVENUE WILL BE ROUGHLY FLAT TO PREVIOUS QUARTER
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.95, REVENUE VIEW $5.30 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* BROADCOM - IN Q2, STRONG DATA CENTER DEMAND FOR WIRED AND ENTERPRISE STORAGE PRODUCTS EXPECTED TO OFFSET A GREATER THAN SEASONAL DECLINE IN WIRELESS
* Q1 RESULTS ARE TRACKING TOWARDS HIGHER END OF EXPECTATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: