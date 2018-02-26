BRIEF-Broadcom Says Does Not Believe Current Process Outlined By Qualcomm Designed To Lead To Prompt Agreement

Feb 26 (Reuters) - Broadcom Ltd:
* SAYS “DOES NOT BELIEVE THAT THE PROCESS OUTLINED BY QUALCOMM TODAY IS DESIGNED TO LEAD TO A PROMPT AGREEMENT”
* SAYS CO URGES QUALCOMM STOCKHOLDERS TO VOTE BLUE CARD “FOR” ALL 6 BROADCOM NOMINEES TO SUPPORT CO‘S PROPOSAL
* SAYS QUALCOMM’S PROPOSED PROCESS IS AN “EFFORT TO DELAY” MARCH 6, 2018 ANNUAL MEETING
* SAYS AT FEBRUARY 23 MEETING, QUALCOMM REFUSED TO CONFIRM THAT IT WILL HOLD ITS PREVIOUSLY SCHEDULED STOCKHOLDER VOTE ON MARCH 6
* SAYS “WOULD BE HAPPY TO PROVIDE CONFIRMATORY REVERSE DUE DILIGENCE UPON AN AGREEMENT ON ALL MATERIAL TERMS, INCLUDING PRICE, AS IS CUSTOMARY”
* SAYS THERE IS “NO CAUSE TO DELAY” QUALCOMM ANNUAL MEETING
* SAYS WHILE CO REPEATEDLY ATTEMPTS “GENUINE ENGAGEMENT” WITH QUALCOMM, DEMONSTRATED FLEXIBILITY AT BOTH MEETINGS, “QUALCOMM HAS ONLY FEIGNED ENGAGEMENT”
* SAYS ITS PROPOSAL FOR QUALCOMM HAS NEVER BEEN CONDITIONED ON DUE DILIGENCE
* SAYS IT CONTINUES TO BE PREPARED TO MOVE FORWARD WITH QUALCOMM DEAL IMMEDIATELY WITHOUT DILIGENCE
* SAYS READY TO NEGOTIATE PROPOSAL FOR QUALCOMM ON “COMPREHENSIVE BASIS” ON TERMS REALISTIC FOR BOTH PARTIES & THEIR STOCKHOLDERS Further company coverage: