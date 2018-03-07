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March 7, 2018 / 12:05 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Broadcom Says It Will Maintain Qualcomm's 5G R&D Resources

Reuters Staff

1 Min Read

March 7 (Reuters) - Broadcom Ltd:

* REGARDING ITS OFFER TO BUY QUALCOMM, WILL MAINTAIN RESEARCH AND DEVELOPMENT RESOURCES QUALCOMM DEVOTES TO 5G

* PLEDGING TO CREATE A NEW $1.5 BILLION FUND TO TRAIN AND EDUCATE ENGINEERS IN U.S.

* WILL ALSO FOCUS RESEARCH AND DEVELOPMENT SPEND TO QUALCOMM’S 5G TECHNOLOGIES THAT ARE “ESSENTIAL TO THE U.S.”

* SAYS “THERE IS NO TRUTH TO QUALCOMM’S ARGUMENT THAT ITS ANTICOMPETITIVE LICENSING PRACTICES ARE NEEDED TO FUND A ROBUST RESEARCH AND DEVELOPMENT EFFORT” Source text for Eikon: Further company coverage:

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