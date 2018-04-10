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April 10, 2018 / 10:52 AM / Updated 7 hours ago

BRIEF-Broadfin Capital Reports 7.3 Pct Stake In Biodelivery Sciences

Reuters Staff

1 Min Read

April 10 (Reuters) - BioDelivery Sciences International Inc :

* BROADFIN CAPITAL LLC REPORTS 7.3 PCT STAKE IN BIODELIVERY SCIENCES INTERNATIONAL INC AS OF APRIL 5 - SEC FILING

* PURCHASED BIODELIVERY SCIENCES INTERNATIONAL SHARES BASED ON BELIEF THAT SHARES, WHEN PURCHASED, “WERE UNDERVALUED”

* INTEND TO ENGAGE IN DISCUSSIONS WITH BIODELIVERY SCIENCES INTERNATIONAL REGARDING BOARD STRUCTURE AND COMPOSITION

* WAS INFORMED BIODELIVERY SCIENCES NOMINATING COMMITTEE DECIDED NOT TO PROCEED WITH APPOINTMENT OF STOCKHOLDER REPRESENTATIVE

* IF MUTUALLY AGREEABLE RESOLUTION WITH BIODELIVERY SCIENCES INTERNATIONAL NOT REACHED, RESERVE RIGHTS TO NOMINATE DIRECTOR CANDIDATES Source text: (bit.ly/2qpEtoH) Further company coverage:

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