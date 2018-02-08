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February 8, 2018 / 12:21 PM / in 12 hours

BRIEF-Broadridge Financial Solutions Q2 Adjusted EPS $0.79

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Broadridge Financial Solutions Inc:

* BROADRIDGE REPORTS SECOND QUARTER AND SIX MONTHS FISCAL YEAR 2018 RESULTS

* Q2 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.79

* Q2 EARNINGS PER SHARE $0.52

* Q2 REVENUE ROSE 13 PERCENT TO $1.013 BILLION

* RAISING FY2018 TOTAL REVENUE GUIDANCE AND ADJUSTED EPS GUIDANCE TO GROWTH OF 27-31%

* SEES FY 2018 TOTAL REVENUE GROWTH OF 2% TO 4%

* SEES FY 2018 RECURRING FEE REVENUE GROWTH OF 4% TO 6%

* SEES FY 2018 DILUTED EARNINGS PER SHARE GROWTH OF 22% TO 26%

* SEES FY 2018 ADJUSTED FREE CASH FLOW OF $500 MILLION TO $550 MILLION

* QTRLY RECURRING FEE REVENUES ROSE 5% TO $562 MILLION

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.54, REVENUE VIEW $939.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.85, REVENUE VIEW $4.26 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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