Healthcare
March 17, 2020 / 11:29 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Brookdale Senior Living Temporarily Suspends Repurchases Under Existing Share Repurchase Authorization

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Brookdale Senior Living Inc:

* BROOKDALE SENIOR LIVING INC - IN MID-MARCH, CO DREW THE FULL AVAILABLE BALANCE ON ITS REVOLVING LINE OF CREDIT - SEC FILING

* BROOKDALE SENIOR LIVING INC - HAS ALSO TEMPORARILY SUSPENDED REPURCHASES UNDER ITS EXISTING SHARE REPURCHASE AUTHORIZATION

* BROOKDALE SENIOR LIVING INC - HAS MODIFIED, DELAYED OR CANCELED NUMBER OF ELECTIVE CAPEX PROJECTS FOR TIME BEING

* BROOKDALE SENIOR LIVING INC - DETERMINED THAT IT IS APPROPRIATE TO WITHDRAW ITS PREVIOUSLY PROVIDED FULL-YEAR 2020 GUIDANCE AT THIS TIME

* BROOKDALE SENIOR LIVING INC - ALSO INCURRED, WILL CONTINUE TO INCUR SIGNIFICANT COSTS TO ADDRESS CORONAVIRUS Source : (bit.ly/3daFIhW) Further company coverage:

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