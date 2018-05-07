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May 7, 2018 / 10:58 AM / in 37 minutes

BRIEF-Brookfield Business Partners Reports Qtrly Company FFO Per Limited Partnership Unit Of $1.07

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Brookfield Business Partners LP :

* BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS REPORTS 2018 FIRST QUARTER RESULTS

* BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS LP QTRLY COMPANY FFO PER LIMITED PARTNERSHIP UNIT $ 1.07

* BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS LP QTRLY NET LOSS PER LIMITED PARTNERSHIP UNIT $ 0.53

* BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS - FFO IN Q1 BENEFITED FROM OPERATIONAL CHANGES MADE, AS WELL AS CONTRIBUTIONS FROM NEW OPERATIONS ACQUIRED OVER PAST YEAR

* BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS - DURING QUARTER, BERKSHIRE HATHAWAY EXERCISED OPTION TO BUY 33% JV INTEREST IN BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES

* BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS - CO RECEIVED ABOUT $130 MILLION, IN APRIL, IN RELATION TO BERKSHIRE HATHAWAY BUYING STAKE IN JV Source text for Eikon: Further company coverage:

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