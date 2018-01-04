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#Market News
January 4, 2018 / 5:41 PM / Updated 21 minutes ago

BRIEF-Brookfield Business Partners To Acquire Westinghouse Electric Company

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Brookfield Business Partners Lp :

* BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS TO ACQUIRE WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY

* BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS TO ACQUIRE WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY

* BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS LP - DEAL FOR ‍APPROXIMATELY $4.6 BILLION

* BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS - DEAL EXPECTED TO BE FUNDED WITH ABOUT $1 BILLION OF EQUITY, APPROXIMATELY $3 BILLION OF LONG-TERM DEBT FINANCING, AMONG OTHERS

* BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS - CO WILL COMMIT TO FUND APPROXIMATELY 50 PERCENT OF EQUITY ON CLOSING USING EXISTING LIQUIDITY​

* BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS LP - ‍ENTERED AGREEMENT TO ACQUIRE 100% OF WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY, CURRENTLY OWNED BY TOSHIBA CORP​

* BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS - PRIOR TO/FOLLOWING DEAL, PART OF CO‘S INVESTMENT MAY BE SYNDICATED TO OTHER INSTITUTIONAL INVESTORS Source text for Eikon: Further company coverage:

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