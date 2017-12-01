FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Brookline Real Estate: Mandatory Public Takeover Offer To Accentro Real Estate Shareholders
Sections
Featured
Pictures of the Year 2017
Year in Review
Pictures of the Year 2017
Now hiring? Amazon says Alexa is ready for the office
Technology
Now hiring? Amazon says Alexa is ready for the office
The thinking behind Kim Jong Un's 'madness'
NORTH KOREA REVEALED
The thinking behind Kim Jong Un's 'madness'
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 1, 2017 / 6:28 AM / Updated 36 minutes ago

BRIEF-Brookline Real Estate: Mandatory Public Takeover Offer To Accentro Real Estate Shareholders

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - Brookline Real Estate S.à r.l:

* DGAP-NEWS: BROOKLINE REAL ESTATE ANNOUNCES MANDATORY PUBLIC TAKEOVER OFFER TO ACCENTRO REAL ESTATE AG SHAREHOLDERS

* BROOKLINE REAL ESTATE- ‍CO HAS ATTAINED CONTROL OVER PUBLICLY-LISTED ACCENTRO​

* BROOKLINE REAL ESTATE- ‍ UNDER A MANDATORY PUBLIC TAKEOVER OFFER ALL ACCENTRO SHAREHOLDERS WILL BE ABLE TO TENDER THEIR SHARES TO CO​

* BROOKLINE REAL ESTATE- ‍CO HAS ACQUIRED BENEFICIAL OWNERSHIP IN APPROXIMATELY 19.9 MILLION BEARER SHARES IN ACCENTRO, REPRESENTING 79.95% OF VOTING RIGHTS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.