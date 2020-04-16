BRIEF-Brooks Macdonald Says Fees For Qtr Affected By Decline In Global Markets

April 16 (Reuters) - Brooks Macdonald Group PLC:
* BROOKS MACDONALD GROUP PLC - FUM AT QUARTER END TOTALLED £12.2 BILLION (31 DECEMBER 2019: £13.1 BILLION).
* BROOKS MACDONALD GROUP PLC - FEES FOR QUARTER ENDED 31 MARCH 2020 WERE AFFECTED BY SHARP DECLINE IN GLOBAL MARKETS CAUSED BY OUTBREAK OF COVID-19
* BROOKS MACDONALD GROUP PLC - NO CURRENT INTENTION TO TAKE ADVANTAGE OF ANY OF GOVERNMENT BACKED LENDING SCHEMES, OR TO FURLOUGH ANY PERMANENT STAFF
* BROOKS MACDONALD GROUP PLC - ONGOING COVID-19 CRISIS WILL INEVITABLY HAVE SOME IMPACT ON CURRENT YEAR OUT-TURN.
* BROOKS MACDONALD GROUP PLC - RECONFIRMS ITS DECISION TO PAY INTERIM DIVIDEND OF 21.0P ON 24 APRIL AS PREVIOUSLY ANNOUNCED.
* BROOKS MACDONALD GROUP PLC - REMAIN OPTIMISTIC ABOUT MEDIUM TERM OUTLOOK FOR BROOKS MACDONALD. Source text for Eikon: Further company coverage: