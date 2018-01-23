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January 23, 2018 / 10:42 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Brown-Forman Declares Special Dividend Of $1 On Class A And Class B Common Stock

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 23 (Reuters) - Brown-Forman Corp:

* BROWN-FORMAN ANNOUNCES A SERIES OF BENEFICIAL STAKEHOLDER ACTIONS

* BROWN-FORMAN CORP - CO ALSO DECLARED A SPECIAL DIVIDEND OF $1.00 ON ITS CLASS A AND CLASS B COMMON STOCK

* BROWN-FORMAN - BOARD OF DIRECTORS HAS APPROVED A NUMBER OF CAPITAL DEPLOYMENT ACTIONS LIKE STOCK SPLIT

* BROWN-FORMAN SAYS STOCK SPLIT TO BE EFFECTED IN FORM OF A DIVIDEND ON BOTH CLASS A AND CLASS B COMMON STOCK, PAYABLE IN SHARES OF CLASS B COMMON STOCK

* BROWN-FORMAN CORP - ‍DECIDED TO FULLY FUND ITS CURRENT PENSION LIABILITY OF $120 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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