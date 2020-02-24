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February 24, 2020 / 1:37 PM / Updated an hour ago

BRIEF-BRS International Discloses 9.81% Interest In NMC As Of Feb. 23

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Feb 24 (Reuters) - BRS International:

* BRS - BR SHETTY, ADVISERS LEGALLY REVIEWING TO VERIFY TOTAL INTERESTS OF BR SHETTY, ASSOCIATED FAMILY MEMBERS, ASSOCIATED FAMILY HOLDING COS IN NMC

* BRS-PENDING VERIFICATION, PANEL AGREED INTERESTS HELD BY KHALEEFA BIN BUTTI, SAEED BIN BUTTI NOT NEEDED TO BE AGGREGATED WITH THOSE OF SHETTY GROUP

* BRS INTERNATIONAL DISCLOSES 9.81% INTEREST IN NMC AS OF FEB. 23

* BRS INTERNATIONAL - DISCLOSES NMC FOUNDER BR SHETTY ENTERED INTO FUNDED COLLAR TRANSACTION WITH GOLDMAN SACHS RELATED TO 7 MILLION NMC SHARES Source text for Eikon: Further company coverage:

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