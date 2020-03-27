BRIEF-Brunel International Decides Not To Pay 2019 Dividends Due To Coronavirus

March 27 (Reuters) - BRUNEL INTERNATIONAL NV:
* PROVIDES AN UPDATE ON ITS CURRENT BUSINESS IN LIGHT OF IMPACT OF CORONAVIRUS (COVID-19) OUTBREAK AND RECENT VOLATILITY IN MARKETS
* TO DATE, NO MATERIAL ADVERSE IMPACT ON REVENUES HAS BEEN OBSERVED FROM COVID-19, NOR ON CASH
* WE HAVE TAKEN PRUDENT DECISION NOT TO PAY OUT 2019 DIVIDENDS
* BASED ON THE MOST RECENT PREDICTIONS ON ECONOMIC GROWTH, OR THE LACK THEREOF, WE ANTICIPATE A LOWER LEVEL OF ACTIVITIES FOR THE REMAINDER OF 2020
* WE ANTICIPATE THAT THE DACH REGION AND THE NETHERLANDS WILL BE AFFECTED WITHIN THE NEXT COUPLE OF WEEKS, AFFECTING OUR Q2 RESULTS
* CURRENT CONDITIONS AND LOW OIL PRICE WILL CAUSE DELAYS OR CANCELLATIONS OF PROJECTS
* AS A CONSEQUENCE, MOST OF OTHER REGIONS ARE LIKELY TO BE IMPACTED IN COURSE OF THIS YEAR DUE TO LACK OF NEW LARGE PROJECTS
* ON CORONAVIRUS: OVERALL IMPACT WILL DEPEND ON HOW FAST COVID-19 CAN BE CONTROLLED, AND HOW SOON ECONOMIES CAN START RECOVERING
* BRUNEL’S FINANCIAL POSITION REMAINS STRONG AND WE HAVE SUFFICIENT CASH AND BORROWING BASE TO DEAL WITH THESE CIRCUMSTANCES
* IN TIMES OF DECLINING ACTIVITIES, OUR CASHFLOW IS SUPPORTED BY RELEASE OF WORKING CAPITAL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)