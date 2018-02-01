BRIEF-Brunswick Reports Q4 Loss Per Share $1.32‍​

Feb 1 (Reuters) - Brunswick Corp:
* ORATION : BRUNSWICK RELEASES FOURTH QUARTER, FULL-YEAR 2017 EARNINGS
* QTRLY NET SALES OF $1,090.9 MILLION, UP FROM $986.3 MILLION IN 2016
* 2018 GUIDANCE INCLUDES REVENUE GROWTH OF 5% TO 7% AND DILUTED EPS, AS ADJUSTED, INCREASED TO $4.45 TO $4.65
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.36, REVENUE VIEW $5.04 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* OUTLOOK FOR 2018 IS “GENERALLY CONSISTENT” WITH RECENTLY PROVIDED THREE-YEAR STRATEGIC PLAN
* FOR FULL-YEAR 2018, EXPECT TO GENERATE FREE CASH FLOW IN EXCESS OF $275 MILLION
* FOR THE FULL-YEAR 2018, EXPECT TO GENERATE FREE CASH FLOW IN EXCESS OF $275 MILLION
* FOR THE FULL-YEAR, ANTICIPATE IMPROVEMENT IN BOTH GROSS MARGINS AND OPERATING MARGINS
* IN THE FITNESS SEGMENT, CO IS PLANNING FOR MARKET DEMAND IN 2018 SIMILAR TO THE SECOND HALF OF 2017
* QTRLY ADJUSTED EPS FROM CONTINUING OPERATIONS $0.70 Source text for Eikon: Further company coverage: