BRIEF-Bucher Industries AG Reports HY Earnings Per Share Of Chf 10.79

July 25 (Reuters) - Bucher Industries AG:
* ORDER INTAKE AT BUCHER INDUSTRIES ROSE BY 20% YEAR ON YEAR IN FIRST HALF OF 2018
* NET SALES FOR FIRST HALF OF 2018 IS CHF 1560 MILLION, UP 18.8 PERCENT
* BUCHER INDUSTRIES- CHINESE PUNITIVE TARIFFS ON US AGRICULTURAL PRODUCTS LIKE SOYA BEANS TO DELAY RECOVERY OF AGRICULTURE IN NORTH AMERICA EVEN FURTHER
* FOR 2018 KUHN GROUP EXPECTS AN INCREASE IN SALES WITH AN OPERATING PROFIT MARGIN SIMILAR TO THAT OF PREVIOUS YEAR
* EXPECTS BOTH SALES AND PROFIT FOR YEAR TO INCREASE FOR 2018 AS A WHOLE Source text for Eikon: Further company coverage: