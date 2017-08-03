FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Bucher Industries H1 EBIT at CHF 115 mln
Sections
Featured
Firefighters gain edge in battle with deadly California blazes
California wildfires
Firefighters gain edge in battle with deadly California blazes
Bitcoin stampedes to fresh record, nears $6,000
Future of Money
Bitcoin stampedes to fresh record, nears $6,000
What Austria's election says about Europe
Austria
What Austria's election says about Europe
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Switzerland Market Report
August 3, 2017 / 4:42 AM / in 2 months

BRIEF-Bucher Industries H1 EBIT at CHF 115 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 3 (Reuters) - BUCHER INDUSTRIES AG:

* H1 SALES CHF 1313 MILLION

* H1 OPERATING PROFIT(EBIT) CHF 115 MILLION

* H1 EARNINGS PER SHARE IN CHF 8.74

* SEES AN IMPROVEMENT IN BUSINESS PERFORMANCE COMPARED WITH 2016

* EXPECTS CONTINUED RECOVERY IN MARKET FOR AGRICULTURAL EQUIPMENT

* FOR CURRENT YEAR, GROUP ANTICIPATES AN IMPROVEMENT IN BUSINESS PERFORMANCE COMPARED WITH 2016

* EMHART GLASS SEES SALES GROWTH AND SLIGHTLY HIGHER OPERATING PROFIT MARGIN

* BUCHER HYDRAULICS IS EXPECTING FAVOURABLE MARKET ENVIRONMENT TO BE SUSTAINED

* BUCHER INDUSTRIES-EMHART GLASS SEES SALES GROWTH AND SLIGHTLY HIGHER OPERATING PROFIT MARGIN IN 2017 (REFILES TO ADD DROPPED WORDS ‘IN 2017’)

* BUCHER INDUSTRIES-BUCHER HYDRAULICS IS EXPECTING FAVOURABLE MARKET ENVIRONMENT TO BE SUSTAINED IN 2017 (REFILES TO ADD DROPPED WORDS 'IN 2017') Source text - bit.ly/2uYqVDg Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.