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BRIEF-Bucher Industries H1 EBIT at CHF 115 mln
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August 3, 2017 / 4:42 AM / a day ago

BRIEF-Bucher Industries H1 EBIT at CHF 115 mln

1 Min Read

Aug 3 (Reuters) - BUCHER INDUSTRIES AG:

* H1 SALES CHF 1313 MILLION

* H1 OPERATING PROFIT(EBIT) CHF 115 MILLION

* H1 EARNINGS PER SHARE IN CHF 8.74

* SEES AN IMPROVEMENT IN BUSINESS PERFORMANCE COMPARED WITH 2016

* EXPECTS CONTINUED RECOVERY IN MARKET FOR AGRICULTURAL EQUIPMENT

* FOR CURRENT YEAR, GROUP ANTICIPATES AN IMPROVEMENT IN BUSINESS PERFORMANCE COMPARED WITH 2016

* EMHART GLASS SEES SALES GROWTH AND SLIGHTLY HIGHER OPERATING PROFIT MARGIN

* BUCHER HYDRAULICS IS EXPECTING FAVOURABLE MARKET ENVIRONMENT TO BE SUSTAINED

* BUCHER INDUSTRIES-EMHART GLASS SEES SALES GROWTH AND SLIGHTLY HIGHER OPERATING PROFIT MARGIN IN 2017 (REFILES TO ADD DROPPED WORDS 'IN 2017')

* BUCHER INDUSTRIES-BUCHER HYDRAULICS IS EXPECTING FAVOURABLE MARKET ENVIRONMENT TO BE SUSTAINED IN 2017 (REFILES TO ADD DROPPED WORDS 'IN 2017') Source text - bit.ly/2uYqVDg Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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