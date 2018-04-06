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Market News
April 6, 2018 / 11:45 AM / a day ago

BRIEF-Buckeye Partners To Move Forward With Bi Directional Laurel Service

Reuters Staff

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Buckeye Partners LP:

* BUCKEYE PARTNERS TO MOVE FORWARD WITH BI-DIRECTIONAL LAUREL SERVICE; OPERATIONAL SOLUTION WILL ENHANCE MARKET COMPETITION

* BUCKEYE PARTNERS - BELIEVES BI-DIRECTIONAL SERVICE ALONG ALTOONA TO PITTSBURGH SECTION WILL NOT MATERIALLY IMPACT ORIGINAL PROJECT COSTS/TIMELINE

* BUCKEYE PARTNERS- ACTIVELY UNDERTAKING STEPS NECESSARY TO PROVIDE BI-DIRECTIONAL SERVICE TO PITTSBURGH SECTION OF REFINED FUELS PIPELINE SYSTEM

* BUCKEYE PARTNERS - DECISION TO MOVE FORWARD WITH BI-DIRECTIONAL LAUREL SERVICE COMES IN LIGHT OF RECOMMENDED DECISION BY PUC’S ADMINISTRATIVE LAW JUDGE Source text for Eikon: Further company coverage:

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