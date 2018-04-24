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April 24, 2018 / 11:12 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Buckle Up, Prime Members Amazon Launches In-Car Delivery

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Amazon.com Inc:

* BUCKLE UP, PRIME MEMBERS: AMAZON LAUNCHES IN-CAR DELIVERY

* AMAZON.COM - IN-CAR DELIVERY AVAILABLE TO CUSTOMERS WITH COMPATIBLE 2015 OR NEWER CHEVROLET, BUICK, GMC OR CADILLAC VEHICLE WITH ACTIVE ONSTAR ACCOUNT

* AMAZON.COM INC - IN-CAR DELIVERY ALSO AVAILABLE TO CUSTOMERS WITH 2015 OR NEWER VOLVO VEHICLE WITH ACTIVE VOLVO ON CALL ACCOUNT

* AMAZON.COM - AMAZON KEY SERVICE NOW GIVES CUSTOMERS OPTION TO RECEIVE DELIVERIES INSIDE THEIR VEHICLE

* AMAZON.COM - IN-CAR DELIVERY AVAILABLE AT NO EXTRA COST FOR PRIME MEMBERS AND IS AVAILABLE FROM APRIL 24 IN 37 CITIES ACROSS U.S. Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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