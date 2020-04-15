Healthcare
April 15, 2020 / 5:44 PM / Updated 21 minutes ago

BRIEF-Budget Telecom FY EBITDA Loss Turns To Profit Of 0.8 Million Euros

1 Min Read

April 15 (Reuters) - MINT SA:

* FY NET LOSS EUR 0.4 MILLION VERSUS LOSS EUR 2.4 MILLION YEAR AGO

* FY EBITDA EUR 0.8 MILLION VERSUS LOSS EUR 1.5 MILLION YEAR AGO

* END-DEC 2019 NET CASH INCREASED SHARPLY TO € 11 MILLION COMPARED TO € 5.7 MILLION AT END-DEC 2018

* IMPACT OF HEALTH SITUATION ON THE ORGANIZATION AND ACTIVITY OF COMPANY REMAINS LIMITED TO DATE

* EXCEPT FOR FIRST WEEK OF CONFINEMENT, PACE OF CUSTOMER ACQUISITION IN Q1 WAS GENERALLY MAINTAINED Source text: bit.ly/3entkfl Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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