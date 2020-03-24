Healthcare
March 24, 2020 / 2:03 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Buffalo Coal Says National Lockdown Expected To Have Negative Impact On Co's Mining Operations

1 Min Read

March 24 (Reuters) - Buffalo Coal Corp:

* JSE: BUC - UPDATE ON BUFFALO COAL’S POSITION ON COVID-19

* BUFFALO COAL CORP - NATIONAL LOCKDOWN IS EXPECTED TO HAVE A CONSIDERABLE NEGATIVE IMPACT ON COMPANY’S MINING OPERATIONS

* BUFFALO COAL CORP - NATIONAL LOCKDOWN IS EXPECTED TO HAVE A CONSIDERABLE NEGATIVE IMPACT ON COMPANY’S MINING OPERATIONS.

* BUFFALO COAL CORP - WILL ENGAGE WITH ITS FINANCIERS, MAJOR SUPPLIERS AND OTHER STAKEHOLDERS

* BUFFALO COAL CORP - COMPANY WILL ENGAGE WITH ITS FINANCIERS, MAJOR SUPPLIERS AND OTHER STAKEHOLDERS

* BUFFALO COAL - CARE AND MAINTENANCE PROTOCOLS BEING DEVELOPED AND WILL BE FULLY IMPLEMENTED AT OPERATIONS IN DUNDEE BEFORE MIDNIGHT ON THURSDAY Source text for Eikon: Further company coverage:

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